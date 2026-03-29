Por que tantos pombos fazem ninhos nos aparelhos de ar-condicionado e o que eles encontram ali que não tem em outros lugares, segundo especialistas

Estrutura discreta e pouco observada no dia a dia acaba reunindo características que atraem essas aves nas áreas urbanas

Layne Brito - 29 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Em meio à rotina das cidades, é cada vez mais comum notar a presença de pombos em locais improváveis. Entre fachadas, telhados e sacadas, um ponto específico tem chamado atenção de moradores e síndicos: os aparelhos de ar-condicionado instalados do lado de fora dos imóveis.

O que parece apenas uma escolha aleatória, na verdade, está ligado a uma combinação de fatores que transforma esse espaço em um abrigo bastante atrativo para essas aves.

Segundo especialistas, os pombos tendem a procurar lugares altos, discretos e com algum nível de proteção para construir os ninhos.

Nesse cenário, a parte externa do ar-condicionado oferece exatamente o que eles precisam.

O equipamento costuma ficar afastado do movimento intenso de pessoas, protegido parcialmente da chuva e do vento, além de servir como uma base firme para acomodar galhos, folhas e outros materiais usados na montagem do ninho.

Outro detalhe importante é a sensação de segurança.

Em comparação com áreas mais abertas, o ar-condicionado cria um canto mais reservado, o que ajuda a reduzir a exposição a predadores e perturbações constantes.

Para os pombos, isso representa uma vantagem importante na hora de botar ovos e proteger os filhotes, especialmente em ambientes urbanos, onde encontrar refúgio se tornou parte da adaptação da espécie.

Além de favorecer a permanência das aves, esse tipo de estrutura também pode trazer transtornos para os moradores.

O acúmulo de sujeira, penas e fezes pode comprometer o funcionamento do aparelho e exigir limpeza mais frequente.

Por isso, entender por que os pombos escolhem esses locais é o primeiro passo para adotar medidas preventivas e evitar que um espaço aparentemente inofensivo se transforme em ponto fixo de nidificação.

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