A palavra que pode ser escrita com s ou z e ainda deixa muitos brasileiros confusos

Resposta é simples, mas tem um detalhe importante: as duas grafias existem, porém não têm o mesmo peso de uso

Gabriel Dias - 02 de março de 2026

(Foto: Captura/Youtube)

Se você já ficou em dúvida na hora de escrever cuscuz, saiba que não está sozinho. A palavra aparece de jeitos diferentes no dia a dia — em receitas, mercados e até em cardápios — e isso faz muita gente se perguntar: afinal, é com S ou com Z?

A resposta é simples, mas tem um detalhe importante: as duas grafias existem, porém não têm o mesmo peso de uso.

Cuscuz ou cuscus: qual é o “certo”?

Na prática, a forma mais comum e amplamente recomendada no português do Brasil é cuscuz (com Z no final). É a grafia que você mais encontra em livros de culinária, embalagens e no uso cotidiano.

Já cuscus (com S) também pode aparecer porque está ligado ao termo de origem estrangeira e a registros lexicais em alguns contextos, mas é bem menos frequente no Brasil e costuma soar “estranho” para a maioria das pessoas.

Ou seja: você pode até ver as duas formas por aí, mas se a dúvida for qual usar em texto do dia a dia, receita, legenda ou matéria, a aposta mais segura é:

Cuscuz.

Por que existe essa confusão?

A confusão acontece por três motivos principais:

Pronúncia parecida: muita gente fala “cuscus” no ritmo da fala, principalmente em certas regiões, e tenta “escrever como fala”.

Influência de outras línguas: em idiomas como o inglês e o francês, a palavra aparece próxima de “couscous”, o que puxa a ideia de terminar com som de “s”.

Variação cultural do prato: no Brasil, “cuscuz” pode ser nordestino (milho), paulista (com recheios) ou aparecer em versões inspiradas no prato do Norte da África, e isso amplia a variação na escrita.

Existe diferença entre os pratos?

No Brasil, quando se fala em cuscuz, a referência mais comum é o prato feito com flocos de milho (especialmente no Nordeste) ou a versão paulista, moldada e com ingredientes variados.

Já o prato internacional conhecido como couscous costuma ser feito com sêmola de trigo, muito popular em países do Norte da África e também em culinárias do Mediterrâneo. Mesmo assim, em português, é comum que ele também seja chamado de cuscuz.

Como não errar: dica rápida

Se a sua intenção é escrever em português do Brasil, em um texto comum (matéria, post, receita, legenda, cardápio):

Use cuscuz.

Evite cuscus a não ser que esteja citando uma grafia específica, marca, ou um contexto mais técnico/lexical.

Por que isso importa?

Porque palavras com dupla grafia costumam gerar insegurança — e a internet amplifica isso. Além disso, em ambientes como escola, concursos e textos jornalísticos, usar a forma mais consolidada evita correções e ruídos.

No fim das contas, a regra prática é: se você quer ser entendido sem dúvida, escreva cuscuz.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!