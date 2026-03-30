Cidadania italiana 2026: lista de sobrenomes mais comuns que podem garantir o passaporte europeu

Processo exige comprovação de descendência e segue regras específicas definidas pelo governo italiano

Gabriel Yuri Souto - 30 de março de 2026

(Foto: Freepik)

A possibilidade de conquistar a cidadania italiana continua despertando o interesse de muitos brasileiros, principalmente por abrir portas para morar, trabalhar e estudar na Europa.

No entanto, apesar da popularidade do tema, especialistas reforçam que apenas ter um sobrenome italiano não garante o direito automático ao passaporte europeu.

As informações foram divulgadas em matéria atualizada sobre o tema e explicam como funciona o processo com base nas regras oficiais do governo italiano.

Como funciona a cidadania italiana

A cidadania italiana segue o princípio do jus sanguinis, ou seja, o direito de sangue. Isso significa que o reconhecimento ocorre por meio da descendência de cidadãos italianos.

Assim, pessoas com pais, avós ou bisavós italianos podem solicitar o reconhecimento da cidadania, desde que comprovem o vínculo familiar por meio de documentos oficiais.

Além disso, quem obtém a cidadania italiana passa a ter acesso aos direitos de um cidadão europeu, incluindo livre circulação pela União Europeia.

Sobrenome não garante cidadania

Apesar de muitas listas circularem na internet com sobrenomes italianos, o nome da família, por si só, não garante o direito à cidadania.

Na prática, o que importa é a comprovação documental da linha de descendência. Ou seja, o interessado precisa apresentar certidões que liguem diretamente o antepassado italiano até o requerente.

Portanto, mesmo sobrenomes comuns como Rossi, Bianchi, Ferrari ou Romano não asseguram aprovação automática no processo.

Regras importantes do processo

Existem critérios específicos que variam conforme a linha de descendência.

Se o pedido for feito por via paterna, não há limite de gerações. Por outro lado, quando a transmissão ocorre por linha materna, o requerente precisa ter nascido após 1º de janeiro de 1948.

Além disso, o candidato deve reunir documentos como certidões de nascimento, casamento e óbito de toda a linha familiar.

Etapas para solicitar a cidadania

O processo envolve algumas etapas obrigatórias.

Primeiramente, o interessado deve acessar o site do consulado italiano responsável pela sua região. Em seguida, precisa preencher o formulário com os dados pessoais e confirmar o cadastro.

Depois disso, é necessário agendar um atendimento presencial para apresentar toda a documentação que comprove o vínculo com o antepassado italiano.

Assim, o pedido passa por análise antes da concessão da cidadania.

Benefícios do passaporte italiano

Quem consegue a cidadania italiana passa a ter uma série de vantagens.

Entre elas estão:

Direito de morar e trabalhar em qualquer país da União Europeia

Acesso a sistemas de educação e saúde europeus

Facilidade para viagens internacionais

Possibilidade de dupla cidadania

Dessa forma, o interesse pelo processo continua crescendo entre brasileiros.

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