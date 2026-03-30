Quanto uma pessoa precisa ganhar para ser considerada classe média alta no Brasil em 2026
Faixa de renda revela quem está acima da média nacional e próximo do topo da pirâmide econômica
Entender quem faz parte da chamada classe média alta no Brasil vai além de observar apenas o salário. O conceito envolve padrão de consumo, acesso a serviços e posição dentro da distribuição de renda no país.
Qual é a renda da classe média alta em 2026
Com base em projeções econômicas e dados atualizados, a classe média alta em 2026 deve reunir famílias com renda mensal entre aproximadamente R$ 12 mil e R$ 25 mil.
Esse grupo fica logo abaixo da chamada classe A, que concentra rendas acima de R$ 26 mil mensais e representa uma parcela menor da população.
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Assim, a classe média alta ocupa uma posição intermediária, mas ainda distante da realidade da maioria dos brasileiros.
Comparação com a média nacional
Dados do IBGE indicam que a renda média mensal do trabalhador brasileiro chegou a cerca de R$ 3.378 em 2025.
Ou seja, a renda da classe média alta pode ser até várias vezes superior à média nacional.
Além disso, a melhora nos indicadores econômicos, como a queda do desemprego e o aumento do número de trabalhadores com carteira assinada, contribui para essa projeção.
Características desse grupo
A classe média alta apresenta um padrão de vida mais estável e acesso ampliado a serviços.
Entre as principais características estão:
- Maior acesso à educação privada
- Possibilidade de contratar planos de saúde
- Capacidade de financiar imóveis
- Maior poder de consumo e poupança
Além disso, esse grupo costuma manter um nível de consumo mais consistente, mesmo em cenários econômicos adversos.
Desigualdade ainda marca o país
Apesar do avanço na renda média, a diferença entre as classes sociais continua significativa.
Enquanto a classe média alta apresenta ganhos elevados em comparação à média, a classe A ainda concentra uma parcela desproporcional da riqueza no Brasil.
Assim, a divisão de renda segue sendo um dos principais desafios econômicos do país.
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