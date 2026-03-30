Quanto uma pessoa precisa ganhar para ser considerada classe média alta no Brasil em 2026

Faixa de renda revela quem está acima da média nacional e próximo do topo da pirâmide econômica

Gabriel Yuri Souto - 30 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Entender quem faz parte da chamada classe média alta no Brasil vai além de observar apenas o salário. O conceito envolve padrão de consumo, acesso a serviços e posição dentro da distribuição de renda no país.

Qual é a renda da classe média alta em 2026

Com base em projeções econômicas e dados atualizados, a classe média alta em 2026 deve reunir famílias com renda mensal entre aproximadamente R$ 12 mil e R$ 25 mil.

Esse grupo fica logo abaixo da chamada classe A, que concentra rendas acima de R$ 26 mil mensais e representa uma parcela menor da população.

Assim, a classe média alta ocupa uma posição intermediária, mas ainda distante da realidade da maioria dos brasileiros.

Comparação com a média nacional

Dados do IBGE indicam que a renda média mensal do trabalhador brasileiro chegou a cerca de R$ 3.378 em 2025.

Ou seja, a renda da classe média alta pode ser até várias vezes superior à média nacional.

Além disso, a melhora nos indicadores econômicos, como a queda do desemprego e o aumento do número de trabalhadores com carteira assinada, contribui para essa projeção.

Características desse grupo

A classe média alta apresenta um padrão de vida mais estável e acesso ampliado a serviços.

Entre as principais características estão:

Maior acesso à educação privada

Possibilidade de contratar planos de saúde

Capacidade de financiar imóveis

Maior poder de consumo e poupança

Além disso, esse grupo costuma manter um nível de consumo mais consistente, mesmo em cenários econômicos adversos.

Desigualdade ainda marca o país

Apesar do avanço na renda média, a diferença entre as classes sociais continua significativa.

Enquanto a classe média alta apresenta ganhos elevados em comparação à média, a classe A ainda concentra uma parcela desproporcional da riqueza no Brasil.

Assim, a divisão de renda segue sendo um dos principais desafios econômicos do país.

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