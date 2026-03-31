Com mais de 60%, China domina produção mundial de mexilhões com mais de 800 mil toneladas por ano

Sistema produtivo avançado impressiona especialistas pela eficiência e volume alcançado atualmente

Magno Oliver - 31 de março de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Epagri TV)

A liderança da China na produção global de mexilhões vem se consolidando como um dos maiores exemplos de eficiência na aquicultura moderna.

Dados recentes da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação indicam que o país responde por mais de 60% da oferta mundial, com uma produção anual superior a 800 mil toneladas, volume que supera, com ampla margem, o registrado por continentes inteiros.

Esse desempenho é resultado de um processo estruturado iniciado ainda nas décadas finais do século XX, quando o governo chinês passou a investir de forma estratégica na expansão da maricultura.

Incentivos financeiros, desenvolvimento tecnológico e apoio a cooperativas permitiram a criação de um modelo produtivo altamente escalável.

Hoje, regiões costeiras concentram extensas áreas ocupadas por estruturas de cultivo, formando verdadeiros complexos industriais em ambiente marítimo.

A base desse sistema está na adoção de técnicas avançadas, como o cultivo em long-lines, cabos ancorados no fundo do mar e sustentados por boias, onde os moluscos se desenvolvem em grande densidade.

O uso crescente de sensores oceânicos também elevou o padrão da produção, permitindo monitoramento em tempo real de fatores como ताप temperatura, salinidade e oxigenação da água.

Esse nível de controle posiciona o país na vanguarda do que especialistas classificam como maricultura digital.

Além da produção em larga escala, a China se destaca pela eficiência no processamento e distribuição. Unidades industriais próximas às áreas de cultivo operam com alto padrão sanitário, garantindo que o produto final atenda às exigências de mercados internacionais exigentes.

Exportações abastecem regiões como Europa, Oriente Médio e África, consolidando o país como fornecedor estratégico de proteína marinha no comércio global.

Apesar da liderança, desafios persistem. Questões ambientais, como poluição costeira e mudanças climáticas, têm levado o país a investir em novas frentes, incluindo a expansão da maricultura para áreas mais profundas e a adoção de certificações ambientais mais rigorosas.

Ainda assim, especialistas avaliam que, com base nos dados mais recentes da FAO e relatórios internacionais do setor, a China deve manter sua posição dominante nos próximos anos, ampliando ainda mais sua influência na produção global de alimentos marinhos.

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