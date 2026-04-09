⁠Não é a Itália, nem a Grécia: o país mais barato da Europa onde o real vale mais e permite viajar gastando muito menos

Uma nação europeia surpreende ao oferecer infraestrutura de alto padrão por valores reduzidos

Magno Oliver - 09 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Localizada estrategicamente na península dos Bálcãs e banhada pelos mares Adriático e Jônico, a Albânia consolidou-se em 2026 como a principal alternativa econômica aos destinos tradicionais do Mediterrâneo.

O país, que por décadas permaneceu isolado, hoje abre suas portas com uma infraestrutura turística renovada e preços que desafiam a média europeia.

O grande atrativo para o público brasileiro reside na valorização cambial: atualmente, o Real brasileiro apresenta uma vantagem competitiva sobre o Lek albanês, permitindo que o poder de compra do turista seja significativamente superior ao encontrado em nações vizinhas que utilizam o Euro.

A geografia privilegiada da chamada “Riviera Albanesa” oferece praias de águas cristalinas em cidades como Saranda e Ksamil, que em nada perdem para as ilhas gregas em beleza cênica, mas com custos de hospedagem e alimentação até 50% menores.

De acordo com dados recentes do Ministério do Turismo e Meio Ambiente da Albânia, o país registrou um aumento recorde na chegada de estrangeiros, impulsionado pela inauguração do novo Aeroporto Internacional de Vlora e pela ampliação de rotas de companhias low-cost.

Além do litoral, o turismo cultural em cidades históricas como Berat e Gjirokastër, ambas Patrimônios Mundiais da UNESCO, oferece uma imersão profunda em séculos de história otomana e arquitetura singular, acessível a orçamentos que seriam insuficientes na Europa Ocidental.

O desfecho dessa ascensão turística reflete uma mudança de paradigma: o viajante contemporâneo prioriza destinos onde a autenticidade e o custo-benefício caminham juntos.

Fontes do setor hoteleiro local confirmam que a Albânia está investindo em resorts sustentáveis e na digitalização de serviços para atrair nômades digitais e famílias que fogem da inflação do turismo de massa.

Ao garantir segurança, uma gastronomia rica influenciada por vizinhos mediterrâneos e uma moeda que não castiga o bolso estrangeiro, o país deixa de ser um segredo europeu para se tornar o destino oficial de quem busca luxo acessível e paisagens intocadas.

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