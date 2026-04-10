A cidade brasileira que virou referência em saúde e educação surpreende quem busca viver perto do melhor, com qualidade de vida

Município se destaca com hospital de referência mundial, universidades renomadas e qualidade de vida no interior paulista

Gabriel Dias - 10 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Wikimedia)

Longe do ritmo acelerado das grandes capitais, uma cidade do interior paulista vem chamando a atenção por oferecer uma combinação rara: serviços de excelência, ensino de ponta e qualidade de vida elevada.

O destaque não está apenas na estrutura, mas na forma como tudo isso impacta o dia a dia dos moradores.

Bauru, localizada no centro-oeste de São Paulo, abriga um dos centros médicos mais respeitados do mundo.

O Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da USP, conhecido como Centrinho, é reconhecido internacionalmente e atrai pacientes de todo o Brasil e até do exterior.

Referência global

Fundado na década de 1960, o Centrinho se tornou referência no tratamento de fissuras labiopalatinas, com reconhecimento da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Esse nível de especialização posiciona Bauru como um polo de saúde altamente qualificado.

Além disso, a presença de hospitais e clínicas-escola amplia o acesso da população a atendimentos complexos, muitos deles gratuitos, fortalecendo a rede de saúde local.

Educação e qualidade de vida

Mas não é só a saúde que impulsiona o crescimento da cidade. Bauru também se destaca como polo educacional, com forte presença da Universidade Estadual Paulista (UNESP) e unidades da Universidade de São Paulo (USP).

O impacto é direto na qualidade de vida: a cidade reúne cerca de 379 mil habitantes, mantém indicadores sociais elevados e oferece custo de vida mais acessível do que grandes centros.

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