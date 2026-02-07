Polícia é acionada para colégio estadual em Anápolis após coordenador descobrir o que adolescente escondia na bolsa

Mãe do aluno também compareceu na escola e acompanhou o filho até a delegacia

Davi Galvão Davi Galvão -
Caso aconteceu no Colégio Estadual Herta Layzer. (Foto: Reprodução) maconha
Caso aconteceu no Colégio Estadual Herta Layzer. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) precisou se deslocar até o Colégio Estadual Herta Layzer Odawyer, em Anápolis, após um adolescente ter sido flagrado com maconha nas dependências da instituição.

Quem notou a substância foi o coordenador da unidade, que abordou o estudante na porta do banheiro, portando uma bolsa com uma porção de substância análoga à canábis, nesta sexta-feira (06).

Ainda conforme o funcionário, o adolescente tentou esconder a bolsa ao perceber que estava sendo observado, o que levantou suspeitas.

Leia também

Quando a PM chegou ao local, ele afirmou que teria encontrado o objeto em um campo de futebol próximo à escola, reconhecendo a posse apenas de um frasco de perfume e de alguns palheiros.

Durante a verificação do conteúdo da bolsa, foram localizados um dichavador, sedas, cigarros, um frasco de perfume, uma tesoura e um isqueiro, além da maconha.

Materiais apreendidos pela PM. (Foto: Reprodução)

Materiais apreendidos pela PM. (Foto: Reprodução)

A mãe do adolescente foi acionada e compareceu à unidade. Em seguida, o menor e a responsável foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde foi registrado boletim de ocorrência por ato infracional análogo ao porte de drogas.

A reportagem questionou a Secretaria de Estado da Educação sobre o caso, que informou que os devidos procedimentos foram tomados com a PM e que o fato ainda será analisado pelo Conselho Escolar.

Confira o posicionamento da Seduc na íntegra:

– Assim que foi informada do fato, a direção do colégio abordou o estudante e o levou para a Coordenação Pedagógica da unidade escolar para esclarecimentos;

– De acordo com as recomendações do Protocolo de Segurança Escolar da Seduc/GO, a direção da escola acionou imediatamente a Polícia Militar e a mãe do adolescente;

– Durante reunião com a mãe do menor e com a presença da equipe da Polícia Militar, foi lavrada uma Ata relatando todos os detalhes dos fatos. A Ata foi assinada pela mãe do estudante e por todos os presentes;

– Ao final da reunião, a mãe do menor foi informada sobre a suspensão do estudante por cinco dias, levando em consideração a resolução 006/2024, o Regimento Escolar e as orientações do Protocolo de Segurança Escolar da Seduc/GO;

– No início da próxima semana, o fato será analisado pelo Conselho Escolar do colégio para análise de possíveis medidas posteriores ao fato;

– A equipe da Polícia Militar levou o estudante, acompanhado por sua mãe, até uma delegacia de polícia para registrar um Boletim de Ocorrência pela caracterização de ato infracional.

– A Seduc/GO reitera que tem feito um trabalho constante de conscientização e orientação dos estudantes das instituições de ensino da rede pública estadual acerca da proibição do uso de substâncias tóxicas no ambiente escolar e dos malefícios dos mesmos em qualquer lugar.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.