Polícia é acionada para colégio estadual em Anápolis após coordenador descobrir o que adolescente escondia na bolsa

Mãe do aluno também compareceu na escola e acompanhou o filho até a delegacia

Davi Galvão - 07 de fevereiro de 2026

Caso aconteceu no Colégio Estadual Herta Layzer. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) precisou se deslocar até o Colégio Estadual Herta Layzer Odawyer, em Anápolis, após um adolescente ter sido flagrado com maconha nas dependências da instituição.

Quem notou a substância foi o coordenador da unidade, que abordou o estudante na porta do banheiro, portando uma bolsa com uma porção de substância análoga à canábis, nesta sexta-feira (06).

Ainda conforme o funcionário, o adolescente tentou esconder a bolsa ao perceber que estava sendo observado, o que levantou suspeitas.

Quando a PM chegou ao local, ele afirmou que teria encontrado o objeto em um campo de futebol próximo à escola, reconhecendo a posse apenas de um frasco de perfume e de alguns palheiros.

Durante a verificação do conteúdo da bolsa, foram localizados um dichavador, sedas, cigarros, um frasco de perfume, uma tesoura e um isqueiro, além da maconha.

A mãe do adolescente foi acionada e compareceu à unidade. Em seguida, o menor e a responsável foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde foi registrado boletim de ocorrência por ato infracional análogo ao porte de drogas.

A reportagem questionou a Secretaria de Estado da Educação sobre o caso, que informou que os devidos procedimentos foram tomados com a PM e que o fato ainda será analisado pelo Conselho Escolar.

Confira o posicionamento da Seduc na íntegra:

– Assim que foi informada do fato, a direção do colégio abordou o estudante e o levou para a Coordenação Pedagógica da unidade escolar para esclarecimentos; – De acordo com as recomendações do Protocolo de Segurança Escolar da Seduc/GO, a direção da escola acionou imediatamente a Polícia Militar e a mãe do adolescente; – Durante reunião com a mãe do menor e com a presença da equipe da Polícia Militar, foi lavrada uma Ata relatando todos os detalhes dos fatos. A Ata foi assinada pela mãe do estudante e por todos os presentes; – Ao final da reunião, a mãe do menor foi informada sobre a suspensão do estudante por cinco dias, levando em consideração a resolução 006/2024, o Regimento Escolar e as orientações do Protocolo de Segurança Escolar da Seduc/GO; – No início da próxima semana, o fato será analisado pelo Conselho Escolar do colégio para análise de possíveis medidas posteriores ao fato; – A equipe da Polícia Militar levou o estudante, acompanhado por sua mãe, até uma delegacia de polícia para registrar um Boletim de Ocorrência pela caracterização de ato infracional. – A Seduc/GO reitera que tem feito um trabalho constante de conscientização e orientação dos estudantes das instituições de ensino da rede pública estadual acerca da proibição do uso de substâncias tóxicas no ambiente escolar e dos malefícios dos mesmos em qualquer lugar.

