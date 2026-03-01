Não é farinha de trigo, nem a temperatura do óleo: o truque que deixa o frango empanado mais crocante por fora e suculento por dentro

Ingrediente barato e sem glúten cria uma crosta mais leve, absorve menos gordura e deixa o empanado com “cara” de restaurante

Isabella Victória - 01 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Receitadaboa.com)

Tem gente que acredita que o segredo do frango empanado perfeito está no óleo bem quente ou na farinha de trigo “de sempre”.

No entanto, muitas cozinhas já trocaram esse ingrediente por outro, simples e barato, capaz de mudar totalmente o resultado.

O truque atende ao que todo mundo quer: casquinha sequinha, crocante de verdade e carne macia por dentro.

A estrela do empanado, nesse caso, não é a farinha de trigo. É o amido de milho.

Por que o amido de milho deixa o empanado mais crocante?

O amido de milho não tem glúten. Por isso, quando entra em contato com líquidos, ele não forma aquela estrutura elástica típica da farinha de trigo.

Em vez disso, ele cria uma camada mais fina e quebradiça, que frita rapidamente e vira uma crosta leve.

Além disso, o amido tende a absorver menos gordura.

Como consequência, o empanado fica mais “seco”, com textura mais firme e estalo mais evidente na primeira mordida.

De quebra, ele ajuda a formar um dourado mais uniforme, com aparência de frango de restaurante.

Como usar o truque no dia a dia

A substituição é direta. Você usa amido de milho no lugar da farinha de trigo, na mesma proporção.

O processo segue o empanamento tradicional e, ainda assim, entrega um resultado diferente.

Veja o passo a passo:

Tempere o frango como preferir. Passe os pedaços em ovos batidos. Em seguida, envolva no amido de milho, pressionando levemente para aderir bem.

Se você quiser reforçar a crocância, deixe o frango já empanado descansar por alguns minutos antes de fritar.

Assim, a camada “gruda” melhor na superfície e reduz o risco de soltar no óleo.

Temperos que funcionam muito bem com o amido

Como o amido tem sabor neutro, ele aceita bem temperos secos.

Por isso, você pode misturar diretamente no empanamento ingredientes como:

páprica

pimenta-do-reino

alho em pó

temperos prontos secos

Dessa forma, o frango já sai da panela com sabor distribuído por fora, sem depender apenas do tempero da carne.

Dá para fazer na air fryer?

Sim. O amido também funciona em tiras, filés, coxinhas da asa e versões na air fryer.

Nesse caso, para estimular o dourado, vale pincelar levemente com óleo antes de levar para assar.

Assim, você mantém a crocância e melhora a cor final.

Um detalhe simples que muda tudo

Muita gente testa o amido de milho uma vez e não volta para a farinha de trigo.

Afinal, o empanado ganha leveza, fica mais crocante e ainda segura melhor a suculência do frango.

No fim, o segredo do frango perfeito não mora no ingrediente mais óbvio.

Às vezes, ele está naquele truque simples que muda a textura inteira do prato.

