4 citações de Nietzsche que fazem repensar escolhas e enxergar a vida de outro jeito

Algumas frases parecem profundas demais para ignorar — mas nem todas são realmente de Nietzsche

Gabriel Dias - 27 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Gustav Schultze/WikiMedia)

Friedrich Nietzsche não era um filósofo que buscava agradar — ele escrevia para provocar. Suas frases continuam sendo compartilhadas até hoje justamente porque fazem as pessoas pensarem sobre a vida de um jeito diferente.

Mas nem tudo o que circula na internet como “frase de Nietzsche” realmente é dele. Por isso, vale separar o que é verdadeiro do que foi apenas associado ao filósofo ao longo do tempo.

Uma das citações mais conhecidas, “Aquilo que não nos mata nos torna mais fortes”, é realmente de Nietzsche. Porém, ela não é um simples incentivo motivacional. O filósofo fala sobre enfrentar dificuldades e sair delas mais resistente —, mas isso depende de como cada pessoa lida com os desafios.

Outra frase famosa, “Sem música, a vida seria um erro”, também é autêntica. Para Nietzsche, a música e a arte não são apenas diversão, mas algo essencial para dar sentido à vida e tornar a existência mais suportável.

Já a frase “A serpente que não pode mudar de pele deve morrer” também é dele e traz uma reflexão importante: mudar faz parte da vida. Para Nietzsche, quem não consegue rever ideias e se transformar acaba ficando estagnado.

Por outro lado, uma das frases mais compartilhadas nas redes — “E aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos pelos que não podiam ouvir a música” — não tem comprovação de que seja de Nietzsche. Apesar de combinar com o estilo dele, especialistas indicam que a origem é incerta.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!