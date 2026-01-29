Pelo segundo ano consecutivo, curso de medicina da UFG é ultrapassado por outras graduações

Graduação em Inteligência Artificial alcança a maior nota de corte e reforça mudança no perfil dos candidatos

Pedro Ribeiro - 29 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/INF/UFG)

Pelo segundo ano consecutivo, o curso de Medicina da Universidade Federal de Goiás (UFG) deixou de ocupar o posto de graduação mais concorrida no Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Novamente, o curso ficou apenas na terceira colocação, sendo superado novamente por formações da área tecnológica.

A maior nota de corte foi registrada pela graduação em Inteligência Artificial (IA), que alcançou 846 pontos na ampla concorrência.

Na sequência aparece Engenharia de Software, com 827 pontos. Medicina ficou em terceiro lugar, com nota de corte de 811.

Criado em 2020, o bacharelado em IA da UFG foi pioneiro no país ao oferecer uma formação exclusivamente voltada à área.

Antes disso, o tema era restrito principalmente a programas de pós-graduação.

A infraestrutura chama atenção já que o curso dispõe de laboratórios de veículos autônomos, robôs humanoides e quadrúpedes, além de supercomputadores com capacidade de processamento avançada, utilizados em pesquisas e aplicações práticas.

Já o curso de Engenharia de Software, criado em 2008, foi o primeiro do país nessa área.

A graduação tem como foco a formação de profissionais capazes de desenvolver sistemas de qualidade, seguindo princípios éticos e metodologias consolidadas do setor.

A mudança no ranking das graduações mais concorridas reflete uma transformação no perfil dos estudantes e nas demandas do mercado de trabalho, cada vez mais orientado por tecnologia, dados e inovação.

