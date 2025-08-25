“Preto safado”: enfermeiro revela ataques sofridos durante confusão em UPA do Jardim Curitiba, em Goiânia

Em vídeo compartilhado no Instagram, profissional repudiou situação e destacou falta de segurança aos profissionais de saúde

Gabriella Pinheiro - 25 de agosto de 2025

Imagem mostra enfermeiro Aliomar Santos e confusão na upa. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

A confusão na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Curitiba, que resultou na prisão de quatro pessoas no domingo (24), teve novos desdobramentos. Agora, o enfermeiro Aliomar Santos usou as redes sociais para fazer um desabafo.

Segundo o profissional, ele sofreu ataques racistas e homofóbicos ao pedir para que um paciente, que estava com um corte na mão, aguardasse, já que seria o próximo a ser atendido.

“Eu pedi para aguardar, e a acompanhante que estava com ele começou a agredir verbalmente, a falar grosso. Disse que, se eu não atendesse, ele iria quebrar tudo e chamar a reportagem. Aí me chamou de ‘preto safado’, ‘pretinho’, ‘seu viado’, ‘seu gay’… Imediatamente, eu me retirei do local e acionei a polícia”, relatou.

Enquanto aguardava a chegada da polícia, a vítima afirma que os bombeiros chegaram ao local com outro paciente – em estado mais grave – e que as mesmas pessoas passaram a agredi-los pelo atendimento.

Ainda no vídeo, Aliomar repudiou a situação, destacando a falta de segurança que os profissionais de saúde enfrentam.

A situação só foi controlada após a chegada da Polícia Militar (PM) e os envolvidos foram encaminhados até a Central de Flagrantes.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aliomar Santos (@aliomarsantos)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!