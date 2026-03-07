6 habilidades que profissionais acima de 40 anos podem desenvolver para continuar valorizados no mercado

Experiência segue sendo um diferencial, mas atualização de habilidades tem sido cada vez mais decisiva para profissionais maduros no mercado

Gabriel Dias - 07 de março de 2026

(Foto: Divulgação/Pexels)

O mercado mudou e, por consequência, o perfil de profissional desejado também. Mais do que um currículo extenso, as empresas procuram profissionais que acompanhem o ritmo das transformações, entendam as tecnologias digitais e saibam trabalhar bem com pessoas e dados.

Para quem tem mais de 40 anos, isso pode ser uma vantagem quando a experiência vem acompanhada de habilidades atuais. A boa notícia é que essas competências não dependem de idade, elas são treináveis e podem reposicionar qualquer carreira.

A seguir, o Portal 6 listou seis habilidades consideradas atuais que têm pesado nas seleções, promoções e oportunidades.

1. Fluência digital

É importante não apenas saber mexer em tecnologias digitais, mas também dominá-las.

Ter conhecimento de como as novas tecnologias funcionam não é apenas um diferencial atualmente, mas algo necessário na maioria dos novos empregos.

2. Visão de dados

Entender números, interpretar dados e tomar decisões com eles é uma qualidade que cada vez mais tem sido exigida nas entrevistas de emprego e virou um diferencial até mesmo fora da área de tecnologia.

3. Aprendizado rápido

Quem aprende com velocidade e aplica com autonomia se adapta melhor a novas funções, metas e métodos e consegue até mesmo aprender novas habilidades, somando experiências e qualificações.

4. Comunicação clara em ambientes híbridos

Ser objetivo em mensagens, reuniões e apresentações, com escrita profissional e alinhamento eficiente, é uma qualidade muito necessária em um mundo cada vez mais acelerado. A assertividade é muito valorizada na atualidade.

5. Inteligência emocional e gestão de conflitos

Trabalhar sob pressão, negociar, dar e receber feedback e manter relações saudáveis em equipes diversas são habilidades importantes. Ter capacidade de reagir às adversidades e críticas é vital no mercado de trabalho.

6. Mentalidade de inovação e melhoria contínua

Questionar processos, propor ajustes e testar soluções práticas mostra iniciativa, e o interesse ativo e participativo de um funcionário é algo muito bem visto por empregadores.

