Um dia após fim do prazo, Prefeitura apreende mercadorias de ambulantes na Avenida 24 de Outubro

Medida integra reestruturação viária no Setor Campinas e atinge comerciantes que permaneceram no local após prazo final de regularização

Lara Duarte - 27 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Goiânia iniciou uma nova etapa da reorganização da Avenida 24 de Outubro e apreendeu mercadorias de ambulantes que continuaram trabalhando na via após o encerramento do prazo estabelecido pelo município. A ação ocorreu nesta quinta-feira (26) e foi conduzida pela Secretaria Municipal de Eficiência (Sefic).

De acordo com a Administração Municipal, os comerciantes haviam sido notificados desde janeiro e receberam prazo estendido para deixar o local ou buscar regularização. O limite, que terminaria em 31 de janeiro, foi prorrogado até 25 de fevereiro.

Mesmo com a ampliação do período, parte dos vendedores manteve as atividades nas calçadas da avenida, localizada no Setor Campinas. Durante a fiscalização, os auditores lavraram oito autos de apreensão e recolheram as mercadorias, que foram encaminhadas ao Depósito Público Municipal.

A intervenção faz parte de um projeto mais amplo de mobilidade urbana. A 24 de Outubro está entre as vias que passarão por mudanças estruturais para implantação de 36 corredores exclusivos de ônibus. O plano inclui readequações no tráfego, criação de recuos para estacionamento e liberação de uma terceira faixa de circulação.

O que diz o Paço

A Prefeitura de Goiânia afirma que ofereceu alternativas aos ambulantes, como vagas na Feira Hippie e apoio para transferência a galerias e lojas da Região da 44.

Segundo a Administração Municipal, equipes da assistência social acompanharam o processo para orientar os trabalhadores sobre as possibilidades de regularização e mudança de ponto.

O Paço informa ainda que, durante a fiscalização, a Guarda Civil Metropolitana acompanhou a atuação dos auditores fiscais para garantir a segurança no local e que a operação transcorreu sem confrontos ou necessidade de intervenção direta.

