Idoso é preso suspeito de atrair adolescentes com dinheiro para cometer abusos em Anápolis

De acordo com testemunhas, ele costumava abordar jovens no horário de saída da escola

Pedro Pedro Ribeiro -
Idoso é preso suspeito de atrair adolescentes com dinheiro para cometer abusos em Anápolis
(Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC) prendeu, nesta quarta-feira (19), um idoso, de 73 anos, investigado por estupro de vulnerável e favorecimento da exploração sexual de uma adolescente, em Anápolis.

A investigação, conduzida pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), teve início no começo de março, após uma denúncia anônima acompanhada de vídeos que indicaram a prática de atos abusivos contra uma adolescente de 13 anos, no bairro Recanto do Sol.

As imagens mostram o suspeito entregando dinheiro à vítima.

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De acordo com o relato da adolescente, o suspeito utilizava pequenas quantias em dinheiro como forma de se aproximar de meninas da região.

Ainda conforme o depoimento, o homem chegou a sugerir o pagamento de quantias maiores caso a vítima levasse outras adolescentes até ele.

Além disso, testemunhas relataram que o suspeito costumava ficar na porta da residência em horários próximos à saída de estudantes de uma escola do bairro, abordando menores.

Diante dos elementos reunidos, a PC solicitou a prisão preventiva, que foi autorizada pela Justiça.

O idoso foi encaminhado à unidade prisional, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

A PC informou que a divulgação da imagem foi autorizada devido à possibilidade de outras vítimas.

A orientação é que possíveis vítimas ou pessoas com informações procurem a DPCA.

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Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

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