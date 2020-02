Dia D para vacinar adultos e crianças contra sarampo será neste sábado (15)

Ao todo, 27 unidades básicas de saúde estarão de portas abertas para receber a população

Será realizado neste sábado (15) em Anápolis, das 8h às 17h, o ‘Dia D’ da campanha de vacinação contra o sarampo.

As doses da vacina estarão disponíveis em 27 postos pela cidade, incluindo nos distritos de Souzânia, Interlândia, Joanápolis, Goialândia e o povoado de Branápolis.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), o objetivo da ação é alcançar aquelas pessoas que não podem se deslocar até as unidades de saúde no meio da semana devido aos estudos ou trabalho. A vacina é tríplice viral e também protege contra caxumba e rubéola.

Podem ser imunizadas crianças seis a onze meses (dose zero), de 12 meses até 29 anos (duas doses) e de 30 anos até 49 anos (uma dose).

Sintomas

O sarampo é uma doença infecciosa grave que pode ser fatal. Causada por um vírus, a transmissão acontece quando o doente tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas, sendo que a única forma de evitar o contágio é por meio da vacina.

Veja os postos de vacinação no DIA D

Residencial Arco-Íris

Jardim Arco Verde

Jardim Guanabara

Bairro de Lourdes

Adriana Parque

Bairro das Bandeiras

Bairro Calixtolândia

Conjunto Filostro Machado

Vila Fabril

Jardim Suíço

Bairro JK

Setor Industrial Munir Calixto

Parque Iracema

Parque dos Pirineus

Bairro Recanto do Sol

Bairro São Carlos

Bairro São José

Bairro São Lourenço

Bairro Santo Antônio

Bairro Jundiaí (Unidade de Saúde Dr. Ilion Fleury Jr.)

Vila União

Vivian Parque

Distrito de Souzânia

Distrito de Interlândia

Distrito de Joanápolis

Distrito de Goialândia

Povoado de Branápolis

