As palavras de Caiado ao comentar polêmica sobre uso de máscaras em Goiás

“É para se proteger ao sair de casa. Qual o problema?”, indagou o governador Ronaldo Caiado (DEM) ao ser questionado durante a live da Rádio Brasil Central FM, transmitida nesta terça-feira (14) pelas redes sociais.

Direcionada aos ouvintes e internautas, a resposta foi dada com tranquilidade e em tom professoral pelo democrata para explicar porque os goianos, a partir da próxima segunda-feira (20), terão de usar máscaras ao sair na rua.

“[Isso] vai fazer parte da nossa indumentária, da nossa vestimenta por um período”, continuou Caiado.

Segundo o governador, a obrigatoriedade é necessária porque o novo decreto governamental que será baixado nos próximos dias flexibilizará o rigor da quarentena em Goiás.

É esperado que mais setores da economia, sobretudo do comércio popular, sejam liberados pelo governador para funcionar no estado.

Médico, ele lembrou que mais pessoas nas ruas aumentam o risco do novo coronavírus se espalhar e pediu que todos higienizem o acessório com álcool para reduzir as chances de contágio.

“Esse é o objetivo para obtermos uma flexibilização[responsável] das medidas de restrição de pessoas e isolamento social”, emendou.

