Alvo de mais de dez tiros, homem baleado em pizzaria de Anápolis não corre risco de morte

Caso já está sendo investigado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio

É estável o quadro clínico do homem de 32 anos que foi alvejado com disparos de arma de fogo no final da noite desta quinta-feira (28), em uma pizzaria da Avenida Universitária, nas proximidades do Anashopping.

Ao Portal 6, o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) informou que o paciente está respirando com ajuda de aparelhos, mas já acordou e não corre mais risco de morte.

Testemunhas que presenciaram a cena contaram à Polícia Militar que os autores estariam em um Fiat Argo Branco e teriam entrado andando primeiro na direção da vítima para então atirarem ao menos dez vezes. Em seguida, fugiram no veículo.

O homem trabalha no estabelecimento e foi levado até o hospital por colegas. Já a PM isolou todo o espaço até a chegada da perícia, que encontrou as várias cápsulas de balas de calibres 380 e .40.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio, uma vez que não houve assalto e nem troca de tiros no local.

