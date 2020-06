Identificada a travesti assassinada dentro de carro na região Sudeste de Anápolis

GIH já está apurando o caso, que pode ter uma reviravolta após prisão de autores

Foi identificada como Marlan Reis Sousa a travesti assassinada no início da madrugada deste sábado (13) no bairro Calixtolândia, na região Sudeste de Anápolis.

Informações preliminares, repassadas por uma testemunha direta ao Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil, aponta que os autores teriam chegado em um VW Gol branco e anunciado um assalto.

No entanto, como elas teriam se recusado a entregar qualquer objeto, Marlan foi atingida com um disparo de arma de fogo dentro do veículo, arrastada para fora e deixada sem os sinais vitais em uma via pública.

Esse caso, porém, ainda pode ter uma reviravolta. É que cinco pessoas supostamente envolvidas no crime foram detidas pela Polícia Militar (PM) nesta manhã e estão sendo ouvidas na Central de Flagrantes neste momento.

A reportagem do Portal 6 apurou que um dos autores já afirmou às autoridades que teria cometido o crime porque apanhou de um grupo de travestis, incluindo da vítima, em outra ocasião.

Agora, caberá ao GIH descobrir se o caso se trata de um latrocínio ou vingança.

Mais informações a qualquer momento.

