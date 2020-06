Policiais da Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso (DEAI) iniciaram no início da tarde desta quinta-feira (18) o resgate de uma idosa de 82 anos que está vivendo em condições desumanas no Conjunto Filostro Machado, região Leste de Anápolis.

De acordo com o delegado Manoel Vanderic, titular da unidade, a vítima mora com a neta, de 34 anos, e a bisneta, de seis, e foi encontrada passando fome, em local insalubre.

“Ela não havia feito nenhuma refeição hoje e não tem lembrança da hora que comeu ontem. Ela disse que é agredida psicologicamente com ameaças e injúrias diariamente e não faz nenhum tratamento médico”, explicou ao Portal 6.

A idosa contou que não consegue sequer levantar do sofá, enquanto a neta se apossa de todo o dinheiro da aposentadoria e nunca faz compras para a casa.

Na geladeira, os policiais encontraram apenas um pacote de goiabada e um pote pequeno de margarina. No fogão, panelas sujas e vazias.

“A idosa não consegue andar e estava com dor no estômago de fome quando a gente chegou. A filha dela, mãe dessa neta, é alcoólatra e mora em outra casa. Não pegamos a neta para prender em flagrante, mas instauramos um inquérito e ela vai ser punida”, garante Vanderic.

Agora, para retirar a vítima da residência, os policiais estão buscando uma vaga para ela em algum abrigo. Essa tarefa, porém, não está nada fácil, uma vez que todos estão fechados devido à pandemia do novo coronavírus.

Denúncias

Segundo Vanderic, é imprescindível que qualquer pessoa que saiba ou presencie uma situação de maus-tratos faça uma denúncia de imediato pelo telefone 197.

“Nesse caso nós recebemos uma denúncia anônima. Isso é importante porque o idoso não consegue sair de casa, não tem telefone e não tem nem comida. Então peço que denunciem”, orientou.