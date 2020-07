O Abrigo Monte Sinai é uma instituição sem fins lucrativos que acolhe hoje cerca de 30 idosos, em sua maioria, vítimas de abandono e violência doméstica em Anápolis.

Esta quantidade já foi maior, mas não é porque o problema social diminuiu e sim porque o local teve de deixar de receber idosos resgatados pela Polícia Civil (PC) por conta de problemas na instalação.

Manoel Vanderic, titular da Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso (DEAI), explica que essa suspensão ocorreu após recomendação das autoridades sanitárias.

E a única maneira do Abrigo Monte Sinai voltar a acolher as vítimas resgatadas pela corporação é passando por uma reforma e ampliação.

O delegado pontua que a demanda por abrigos em Anápolis vem crescendo cada dia mais. “Muitas vezes passamos dificuldades em encontrar vagas”, assinala.

Com um projeto de novas instalações pronto, o Abrigo Monte Sinai conseguiu apoio financeiro do Ministério Público de Goiás (MP-GO) e já deu início as obras que vai transformar a realidade do local.

Além da reforma e construção de novos quartos, o Abrigo Monte Sinai ganhará espaços de convivência, áreas de lazer e até uma pracinha.

“O intuito é dar mais qualidade de vida para os idosos. Nós percebemos a depressão, a apatia deles estar ali. Muitos, sequer, recebem visitas”, revela Manoel Vanderic.

Apesar do aporte vindo do MP-GO ajudar na construção, os recursos ainda não são suficientes para cobrir todo o projeto — orçado em mais de R$ 1 milhão.

O Abrigo Monte Sinai é mantido, majoritariamente, pela ajuda das aposentadorias dos idosos que estão ali abrigados e por meio de doações e parcerias.

Para a reforma e ampliação, o local está precisando de ajuda com materiais de construção, como areia, brita, cimento e tijolos.

Quem puder contribuir pode entregar diretamente no Abrigo Monte Sinai, instalado na Rua 02, Qd- 17, s/n, Setor Industrial Munir Calixto.

Também é possível ajudar por meio de transferência bancária na Caixa Econômica Federal. A agência é 2289, a conta 00004461-2 e a operação 003.

Mais informações pelo telefone (62) 9 8140-4041.