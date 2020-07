O projeto que torna lei a aplicação de multas para os proprietários de imóveis que descumprirem as normas de distanciamento social foi aprovado na manhã desta quinta-feira (09), em sessão da Câmara Municipal de Anápolis.

De acordo com a lei, será considerado aglomeração quando houver reunião de duas ou mais pessoas a menos de dois metros de distância uma da outra.

Já o valor da multa, em primeira incidência, será de R$ 3 mil. Em caso de reincidência, a punição terá um acréscimo de 100%.

A ideia inicial do prefeito Roberto Naves (PP) era de estabelecer a penalidade em R$5 mil, mas de acordo com o líder do prefeito – vereador Jakson Charles (PSB) – ele concordou em abaixar o valor após negociação com os vereadores.

Vale ressaltar que, em caso de locação e aluguel do local, o proprietário não terá responsabilidade afastada apenas apresentando o contrato de cessão de uso.

Será necessário apresentar provas claras, e de conhecimento prévio do usuário, quanto à proibição de aglomerações no local.

Em tempo

O prefeito já havia adiantado que existiria a punição para as pessoas que insistissem em realizar festinhas particulares durante o período de isolamento social.

Porém, o mandatário aguardava a votação e efetivação oficial por parte da Câmara, para garantir o respaldo jurídico da medida.

Agora, para a lei começar a ser válida no município, só resta que o chefe do Executivo a sancione.