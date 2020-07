O Rotary Club é uma organização internacional de profissionais e líderes de negócios. Os sócios dos Rotary Clubes, conhecidos como rotarianos, prestam serviços humanitários, ajudando a estabelecer a paz e a boa vontade no mundo.

O lema principal do clube é: “Dar de si antes de pensar em si”. Foi fundado em 1905, na cidade de Chicago, Estados Unidos, pelo advogado Paul Harris e mais três homens de negócios: Gustavus Loehr — engenheiro de minas, Hiram Shorey — alfaiate e Silvester Schieler — comerciante de carvão.

Atualmente, o Rotary tem representação em 220 países e cerca de 1,2 milhão de sócios, sendo a maior Organização Não Governamental do mundo. O emblema oficial do Rotary International é uma roda de engrenagem com seis raios. Os rotarianos a usam na forma de um pequeno distintivo, para se identificarem.

Como organismo mundial, o Rotary é formado por distritos, e estes por clubes. Cada clube é uma célula do organismo mundial, sendo autônomo por si, mas respeitando a hierarquia e as normas básicas procedidas da direção-geral, que é comandada por um Presidente Mundial.

Cada distrito é administrado por um Governador, e cada clube é dirigido por um Conselho Diretor, comandado por um Presidente. Estes cargos são ocupados por um ano, o que garante ampla democracia e permanente renovação. Os cargos são honrosos, portanto, não remunerados.

Os presidentes do clube são responsáveis por planejar e liderar reuniões, estabelecendo metas, incentivando a comunicação entre comissões de clubes e distritos, também analisam as despesas, participam de decisões e motivam os associados.

Na terça-feira (14) acontecera a posse do Conselho Diretor e a posse de dois novos companheiros. Por votação o novo presidente do Rotary Club é Pedro Barbosa, CEO e fundador da imobiliária Exho.

Ele sucedera o atual presidente, Thiago Moreira. Serão nomeados como novos companheiros Erivelson Borges e Gustavo Leão. Devido à pandemia, a reunião será transmitida pelo aplicativo ZOOM às 20h.

Pedro, diz se sentir muito confiante para esse ano rotário, e com vários planos para a sua presidência.

*Texto por Núbia Umbelino