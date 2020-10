Policiais militares tiveram de se deslocar até o Jardim Santa Cecília, região Sudoeste de Anápolis, nesta segunda-feira (19), para averiguar uma denúncia anônima que terminou com várias apreensões e uma prisão em flagrante.

Ao chegar no endereço, a equipe foi recebida por um homem de 56 anos, que permitiu que entrassem no imóvel para realizar uma busca.

Não demorou para que os militares encontrassem no quintal um total de 37 gaiolas com 58 pássaros em cativeiro.

As surpresas não pararam por aí. No quarto do homem havia uma arma de fogo calibre 38 de fabricação caseira e 16 comprimidos de Cytotec, um remédio próprio para aborto, que é proibido no Brasil.

Os animais, a arma e os comprimidos tiveram de ser recolhidos pela guarnição, que também encaminhou o suspeito até a Central de Flagrantes.

Ele foi autuado por posse irregular de arma de fogo, tráfico de drogas, captura de animais sem licença e por maus-tratos a animais.

Sozinho, o tráfico de drogas já seria suficiente para tirar do homem o direito de pagar fiança para responder pelo processo em liberdade.

Por isso, o destino dele deverá ser o Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública de Anápolis.