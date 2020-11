Conhecido nacionalmente pela legião de fãs que o acompanham – junto da consoante “h” – o médico e influencer, Arthur Benozzati, está em Anápolis como parte da turnê que vem realizando pelo Brasil.

Intitulado “Giro da Masculinah”, o evento planeja passar por todos os estados do país, com a promessa de levar muito “humor, glamour e colágeno”.

Goiás está na pauta da vez e, até amanhã (11), Anápolis hospedará o icônico tour do influenciador.

Segundo ele, o projeto foi pensado para realizar um sonho antigo, aliado à oportunidade de se aproximar dos fãs e seguidores.

“Eu sempre tive o sonho de conhecer meu país. O Giro foi pensado para aproximar fãs, personalidades e influenciadores, quebrando as barreiras da internet e permitindo que as pessoas se conheçam na vida real”, explicou.

Ele também prometeu abalar ainda mais a internet a partir do primeiro semestre de 2021, quando deve estrear o “Café com Colágenoh”, talk show que irá realizar entrevistas inusitadas com algumas das principais celebridades nacionais.

Em tempo

Desde 2018, Arthur caiu nas graças dos internautas quando, após publicar uma foto no Dia do Médico, acabou ganhando a fama de “médico gato do SAMU”.

Porém, foi no início do ano seguinte que ele realmente “explodiu” nas redes, quando a legenda “masculynah” acompanhou uma das fotos do médico e viralizou imensamente na internet.

A partir daí, a carreira como profissional da saúde ficou em segundo plano, dando espaço à um dos maiores digitais influencer do país, com mais de meio milhão de seguidores, apenas no Instagram.