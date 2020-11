Policiais do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) encerraram, na manhã desta terça-feira (17), as investigações sobre o crime que tirou a vida de Reginaldo Silva de Paulo, 34 anos, no último dia 07 de fevereiro.

De acordo com o delegado Wlisses Valentim, titular do GIH, o responsável pelo assassinato é um adolescente de 17 anos, que geria um ponto de tráfico no Conjunto Filostro Machado, na região Leste de Anápolis.

O menor confessou o crime e contou que a motivação foi vingança. Isso porque Reginaldo, que era usuário de drogas, teria “entregado a boca” para policiais.

Por essa atitude, viaturas estiveram no endereço para realização de uma busca e acabou com a apreensão de entorpecentes e uma arma de fogo.

Com raiva, o infrator foi de bicicleta até a rua em que a vítima morava e se aproveitou que o homem estava na porta de casa fumando para disparar vários tiros contra ele. Reginaldo morreu no local.

O adolescente teve de ser recolhido para o Centro de Atendimento Socioeducativo de Anápolis e está à disposição da Justiça.