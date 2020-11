A Polícia Militar precisou se deslocar até o Residencial Anaville, um condomínio de luxo localizado na região Leste de Anápolis, na madrugada deste sábado (21), para atender um caso cheio de reviravoltas.

Tudo começou quando uma moradora denunciou que o vizinho, com ciúmes da esposa dele com o marido dela, teria efetuado um disparo de arma de fogo em direção a residência em que vive.

Quando a equipe chegou no endereço, encontrou uma mulher, de 37 anos, saindo em um Honda Civic. Ela contou que é a esposa do homem armado, de 42 anos, e que também estava sendo vítima de ameaças de morte.

Não demorou muito para que o centro de toda a confusão aparecesse. Logo atrás do veículo da mulher, o marido apareceu dirigindo um Volkswagen Tiguan, com um outro homem no banco do passageiro.

O que ninguém esperava era que, durante a abordagem, os policiais acabariam encontrando um verdadeiro arsenal de guerra.

Junto do passageiro, que mora no Anápolis City, estava uma quantidade assustadora das mais variadas armas de fogo. Todas elas tiveram de ser apreendias pela corporação.

A moradora que fez a denúncia inicial não apareceu na confusão, mas disse por telefone que não tinha interesse em representar contra o vizinho.

Os dois homens foram encaminhados à Central de Flagrantes.

O marido ciumento deverá responder por ameaça e disparo de arma de fogo. Já o amigo dele terá de prestar contas sobre a quantidade de armamentos que guardava.