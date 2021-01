O ano letivo já está começando e aqueles que ainda não se matricularam em uma instituição de ensino superior devem se apressar para se inscrever no Vestibular Top 100 da UniEVANGÉLICA e da Faculdade Raízes. São 100 bolsas de até 100 por cento de desconto para os vestibulandos que tiverem os melhores resultados.

As provas acontecerão, presencialmente, no próximo dia 07 de fevereiro e as inscrições para o processo seletivo são totalmente gratuitas. As aulas presenciais dos alunos aprovados nesse processo seletivo estão previstas para começar no dia 22 de fevereiro.

Essa é a chance que os anapolinos têm para estudar na UniEVANGÉLICA, instituição que recebeu nota 5 do MEC e se consagrou como uma das melhores do país. A Faculdade Raízes já é conceituada em todo o Estado de Goiás e oferta o curso de direito no município de Anápolis.

Há quase 30 opções de cursos na UniEVANGÉLICA e a lista completa pode ser vista clicando aqui. Na Raízes, a oferta é válida para o curso de direito.

O vestibular Top 100 também será estendido todas as instituições de ensino superior mantidas pela AEE – UniEVANGÉLICA, Faculdade Evangélica Raízes e Faculdades Evangélicas de Ceres, Rubiataba, Jaraguá e Senador Canedo. Para ter direito ao benefício oferecido, basta prestar vestibular para algum dos cursos oferecido.

Os interessados devem se inscrever diretamente no site da UniEVANGÉLICA, Raízes ou em qualquer das mantidas da AEE e, após a divulgação dos resultados, os selecionados começarão as aulas ainda neste primeiro semestre.