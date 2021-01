O sábado (30) começou com clima de reflexão dentro do Big Brother Brasil 21. Os competidores fizeram uma análise das brigas que movimentaram a madrugada, durante a festa Herança Africana, e criticaram bastante o ator Lucas Penteado, que se tornou o protagonista de maior parte da confusão.

No quarto do líder, o humorista Nego Di, até então amigo próximo de Lucas, afirmou estar decepcionado e chegou a questionar a amizade dos dois: “Não sei se o que vivi com o cara foi real ou não”, afirmou em conversa com Projota, João Luiz e Karol Conká, que concordaram com o atual líder do reality.

Projota também conversou com Juliette, Arthur e Gilberto, que estavam na parte externa da casa, e afirmou que Lucas o colocou em uma situação difícil, revelando ainda as intenções do ator que teria proposto um pacto entre os competidores pretos para eliminar os brancos.

Lucas, que acordou tarde, preferiu ficar isolado no final da manhã deste sábado. Na festa Herança Africana, realizada na noite passada, ele se desentendeu com Kerline, com quem já tinha brigado na primeira festa, e com Camilla de Lucas. Ele também acabou trocando farpas e gritos com Lumena e Karol Conká.

Kerline e Camilla choraram muito após a discussão com Lucas, mas o clima tenso atingiu também outros competidores, como Lumema, que gritou com Carla Diaz, que tentava apaziguar a situação. Nas redes sociais, internautas criticaram tanto Lucas quanto o episódio envolvendo Lumena.

Avaliando a situação na manhã deste sábado, João Luiz afirmou que toda a casa acabou abalada emocionalmente pelo clima tenso. Segundo ele, houve um “choro contagiante”, em que todos que se abraçavam começavam a chorar. Juliette chegou a dizer que se controlou para não bater em Lucas.

Um dos mais alterados ainda nesta manhã era Arthur, que não conseguiu dormir, mesmo depois de terminada a confusão. Ele afirmou estar preocupado com suas ações por ter dito para Lucas sair do programa, quando o mesmo já havia feito as malas diante do confessionário. “Você disse o que todos estavam pensando”, confortou Juliette.

Fora da casa, o assunto também estava entre os mais comentados no Twitter na manhã deste sábado, com pessoas elogiando Camilla e Arthur e outras criticando Lucas e Lumena. “Só quero Lucas e Lumena fora para virem fazer terapia aqui”, afirmou um internauta. “Petição para cancelar a imunidade deles e eliminar os dois”, opinou outro.