A Simples.Natural é o primeiro mercado saudável de Anápolis e a partir do dia 08 estará com diversas promoções e brindes para as mulheres que desejam cuidar da saúde, da pele, cabelos, unhas e bem estar.

Desinchá, colágenos, chás e temperos funcionais estarão com descontos exclusivos na loja, além de diversos produtos à granel como: hibisco, goji berry, amora, cúrcuma, maca peruana, semente de linhaça, farinha de uva, banana verde e muito mais!

Além disso, você vai encontrar preços para lá de especiais nos produtos voltados para a mulher da Global Suplementos como: Óleo de Prímula e Borragem, chá verde, colágeno, gomas de vitamina C e claro, o que ninguém fica sem, Óleo de Coco.

Especialmente na semana da mulher, as clientes que comparecerem à loja e comprarem mais de R$50,00 irão estourar balões em homenagem ao seu dia e poderão ganhar diversos brindes e até 30% de desconto em sua próxima compra.

Em Tempo

A Simples.Natural ainda garante a quem comparecer na loja na semana da mulher, uma EcoBag para você carregar suas compras de maneira rápida e sustentável.

A loja se mostra não só presente, como uma opção interessante para quem quer se cuidar, garantir promoções mesmo estando em casa

Para as interessadas, a Simples.Natural fica na Avenida Santos Dummont, Nº700 – Bairro Jundiaí (ao lado do colégio Galileu) e estará em funcionamento mesmo no novo decreto, porém seguindo todas as normas de segurança impostas pela prefeitura.

Para quem prefere comprar de casa, você pode fazer seus pedidos direto no WhatsApp da loja (62) 62 9 9809-005 ou no iFood que estará com entrega grátis durante toda a semana.

Para mais informações e outras novidades, você pode seguir a Simples.Natural no Instagram.