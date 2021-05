Jararaca ‘diferente’ é encontrada por funcionária de hamburgueria ao lavar alface

Uma moradora de Catalão, na região Sul de Goiás, levou um baita susto neste domingo (23) ao lavar folhas de alface que havia sido entregue para ela por um distribuidor.

Ela trabalha em uma hamburgueria e receber as hortaliças todos os dias faz parte do cotidiano do estabelecimento. No entanto, algo assim nunca havia acontecido, relatou ela ao G1.

“Fui tirar da caixa para lavar e, quando vi que tinha um bicho se mexendo entre as folhas, eu já joguei dentro da pia e me afastei. Foi um dos maiores sustos da minha vida. Na hora eu já liguei para os bombeiros”, contou.

Assim que o resgate chegou, a cobra foi retirada do local e colocada em um recipiente com água para ser levada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), em Goiânia.

A espécie é uma “jararaca dormideira” e, apesar do nome, não tem o tamanho nem o veneno que a temida serpente de mesmo nome.

Essa em questão media apenas 30 centímetros e é considerada importante em lavouras, pois costuma se alimentar de pragas que atacam as folhas.