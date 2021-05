Já pediu o seu jantar? Clique aqui

A pandemia forçou os brasileiros a ficarem em casa, e esse comportamento provocou mudanças na rotina e nos hábitos da população. Uma das ações que já vinha crescente é a compra de alimentos por meio de aplicativos virtuais. Os números sobre o crescimento dessa atividade em Anápolis são animadores e o filão promete crescer nos próximos anos.

A medida que as pessoas se ocupam com outras tarefas o velho arroz com feijão perde espaço na mesa dos brasileiros, e as tecnologias tem ofertado o melhor e mais ágil caminho para solucionar essa situação. O cenário citado acabou provocando uma debandada de empreendedores que deixaram de servir no balcão para focar em entregas para viagem.

Em Anápolis já é possível adquirir de açaí a tortas finas, passando por compras de supermercado até comida fit, vegana ou vegetariana. Essa nova onda de consumo, além de alterar comportamentos influencia diretamente as relações de consumo e do mercado distribuidor, alterando rotas dos arranjos produtivos locais e movimentando o cenário de produtores, microempresários, embalagens e entregadores.

Muito ainda precisa-se discutir sobre as relações de trabalho, consolidar padrões de segurança e higiene, mas é inegável que pedir uma pizza num telefone fixo consultando o endereço na lista telefônica parece coisa de outro mundo. A tecnologia chegou e alterou as rotas comportamentais, nesse caso, pra melhor.

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas as terças-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.