Santa Casa precisou do apoio da polícia para conter paciente com Covid na UTI

Trabalhadores da Santa Casa precisaram recorrer à Polícia Militar (PM) depois de serem ameaçados por alguém que não esperavam.

O caso aconteceu na madrugada deste domingo (18), no espaço de UTI da unidade, localizada no bairro Jundiaí, região Central e nobre de Anápolis.

Lá, um paciente debilitado e com testagem positiva para Covid-19 resolveu descontar as frustrações na equipe.

As ameaças logo ganharam tons mais agressivos e os envolvidos precisaram tomar medidas drásticas para tentar prender o paciente no próprio leito com alguns dos materiais do local.

Felizmente, ninguém se machucou gravemente e os policiais militares logo chegaram para controlar por completo a situação.