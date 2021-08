Sesc Anápolis abre inscrições para diversos cursos totalmente gratuitos

O Sesc Anápolis está de inscrições abertas para diversos cursos culturais, de forma totalmente gratuita.

As vagas são para as seguintes modalidades: balé, jazz, dança do ventre, teatro, musicalização infantil e também técnicas de canto e teclado.

As aulas serão realizadas de forma remota, como forma de prevenção à pandemia da Covid-19.

A plataforma escolhida para a ministração das aulas foi a Microsoft Teams.

Por outro lado, as matrículas só serão realizadas presencialmente, mais especificamente na Central de Relacionamento com Clientes na unidade do Sesc no município, localizada no bairro Jundiaí.

O processo estará aberto até o fechamento das vagas, que são limitadas.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira em dois diferentes turnos: um de 08h às 12h e outro das 13h às 17h.

As aulas estão programadas para iniciarem já no dia 07 de agosto.

Mais informações sobre a oportunidade no telefone (62) 3902-6915.