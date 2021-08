Retratos de Anápolis – Ana Queiroz

Outro dia convidaram uma atriz para representar Anápolis numa entrevista, outra escolha não poderia ser. Ana Queiroz é nossa maior atriz. Experimentada em múltiplas plataformas, mostrou a que veio representando uma centenária cidade.

Professora efetiva da Escola de Teatro, Ana atuou no teatro e cinema anapolino, construindo uma carreira sólida e criativa.

Agora inaugura a Associação Cultural de Santana das Antas, conectando a sociedade civil e provocando uma ebulição cultural na cidade. A casa está pronta, agora é hora de ocupar, diversas linguagens, performances e palcos abertos para toda sorte de artistas anapolinos.

Nossa maior atriz já foi vilã, mocinha, humorista e protagoniza a cena cultural anapolina por quatro décadas. Hoje essa veterana segue ativa e potente, provocando reflexões, mobilizando os mais jovens e arrancando aplausos por onde passa.

Professora de várias gerações, Ana Queiroz é o rosto do teatro/cinema anapolinos. Generosa, austera e múltipla, se reinventa mais uma vez para dar vez e voz a cultura. Por toda sua trajetória Ana é um dos retratos da cidade.

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.