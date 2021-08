Vídeo em que adolescente de Anápolis coloca gatinho dentro de máquina de lavar será investigado

Desde a noite de segunda-feira (30), repercute nas redes sociais um vídeo chocante de adolescentes, supostamente de Anápolis, que estariam se divertindo enquanto um gato era colocado em uma máquina de lavar em pleno funcionamento por outro rapaz.

As imagens causaram revolta e foram várias as pessoas que começaram a clamar para que as autoridades da cidade tomassem providências para que os envolvidos fossem identificados e punidos.

Na manhã desta terça (31), o Portal 6 conversou com o delegado Vander Coelho, titular da Delegacia Regional, que informou que a Polícia Civil já está ciente da situação.

“Com a informação de que são adolescentes, o caso será apurado pela unidade especializada, a Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (DEPAI)”, explicou.

Ainda segundo o investigador, os principais objetivos são verificar a data de registro do vídeo, se ocorreu realmente na cidade e confirmar se os adolescentes seriam realmente os autores do crime de maus-tratos. Veja o vídeo:

Viralizou em Anápolis vídeo em que adolescente coloca gatinho dentro de máquina de lavar para divertir amigos. pic.twitter.com/LUpufXXHqG — Portal 6 (@portal6anapolis) August 31, 2021

Dentre as pessoas que demonstraram insatisfação pública com o registro está a vereadora Seliane Santos (MDB), que é protetora de animais e relembrou que fazer maldades contra animais não só é um absurdo como também um crime grave.

“Meu coração está extremamente angustiado por tamanha crueldade cometida por adolescentes a um animal indefeso. Onde vamos parar? Vale lembrar que é um ato criminoso, previsto por Lei. Estou acompanhando de perto o andamento das investigações”, assegurou.