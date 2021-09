Homem é preso tentando furtar cerveja no SuperVi do Centro

Uma equipe da Polícia Militar precisou se deslocar até o Supermercado SuperVi, localizado no Centro de Anápolis, para deter um homem de 41 anos que, segundo o segurança do local, teria tentado furtar dois engradados de cerveja, na manhã deste domingo (19).

O profissional, responsável pela fiscalização do estabelecimento, alegou à guarnição que percebeu a movimentação do suspeito e, quando ele saiu do ambiente com as cervejas, decidiu ir atrás para o questionar.

No entanto, no momento da abordagem, o homem reagiu com agressividade, sendo necessário uso de força para o conter.

Imobilizado pelo segurança, ele foi levado à uma sala do supermercado, onde teve as mãos presas até a chegada dos policiais.

Ambos precisaram ser encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil para prestarem os depoimentos.

O homem foi autuado por furto e deverá responder pelo ato, já que não apresentava o cupom fiscal da mercadoria.