A história emocionante de mulher que realizou o sonho de se casar antes de perder a vida para o câncer

Rosângela Rodrigues da Silva sempre sonhou em se casar. Tudo o que ela mais desejava era poder organizar uma cerimônia e escolher cada detalhe, como local, cardápio, banda e, claro, um lindo buquê cor de rosa.

Os últimos anos, porém, foram muito difíceis. Em janeiro de 2015, a mulher descobriu um câncer de mama que acabou evoluindo para metástase óssea. E mesmo enfrentando tratamentos intensos e muito invasivos, ela nunca perdeu o desejo de subir ao altar.

E assim aconteceu. Com a ajuda de familiares e do marido, Rosângela marcou a data do casamento para o último dia 10 de julho, em Campo Grande (MS). A cerimônia foi íntima e até chegou a ser adiada uma vez por conta da pandemia da Covid-19.

Ao vê-la chegando vestida de noiva, a comoção foi geral. Ela entrou caminhando, sem nenhum aparelho que trouxesse recordações dos momentos difíceis que enfrentou por causa da doença. Nos votos, até afirmou que ainda teria “quatro lindos netinhos” com o companheiro.

“Quando ela entrou, não teve quem não se emocionasse. Ela estava linda, feliz, radiante e muito emocionada. Disse: meu sonho está realizado”, contou o sobrinho dela, Fernando Brito, ao G1.

O quadro de Rosângela, porém, se agravou drasticamente duas semanas após o casamento. Ela não resistiu e faleceu na última semana, aos 45 anos, deixando para trás um filho de 21 e o amado marido.

O sepultamento ocorreu em Campuã, na cidade natal da família da mulher. Apesar da triste perda, ficou entre os parentes e amigos o sentimento de ter realizado o último grande sonho que ela tinha.