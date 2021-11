Manoel Vanderic está emocionando a web com vídeo em abrigo de Anápolis

Um vídeo emocionante foi compartilhado nas redes pelo delegado Manoel Vanderic, titular da Delegacia Especializada em Atendimento ao Idoso (DEAI) de Anápolis.

No registro, ele conversou com algumas senhoras do abrigo Monte Sinai – responsável por acolher idosos que vivem em situação de abandono e extrema violência doméstica.

O foco foram as reformas programadas para acontecer na ala das mulheres, que se encontra bastante defasada.

Uma campanha realizada na primeira metade do ano permitiu o levantamento do montante necessário para a reestruturação do espaço masculino.

“Agora, as mulheres também precisam ter, né?”, destacou Vanderic no vídeo.

Além da infinita melhora no conforto e amparo das idosas, a reformulação possibilitará também o atendimento de mais pessoas necessitadas.

Qualquer um interessado em ajudar na doação de material ou de dinheiro pode entrar em contato com a DEAI, através do telefone (62) 9 8140-4041.

Localizado no setor Industrial Munir Calixto, atrás do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), o Abrigo Monte Sinai é uma das principais esperanças no atendimento à violência e maus tratos contra os idosos em Anápolis.