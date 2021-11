Tribunal de Justiça de Goiás abre concurso público com 95 vagas

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) publicou um edital para concurso público no estado. No total, serão 95 vagas para analista do Poder Judiciário, com salários que chegam até R$ 4.259,86.

As inscrições já estão abertas e estarão disponíveis até o dia 29 de novembro. Pode participar do certame quem for formado em direito ou qualquer outra graduação de ensino superior.

As vagas são para diferentes regiões do estado e serão preenchidas conforme a necessidade de cada unidade do Poder Jurídico.

O interessado pode se inscrever através do site do Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás (UFG).

O valor da taxa inscrição é de R$ 115 para o cargo de analista judiciário na área de apoio judiciário e administrativo e de R$ 127,70 na área judiciária.

Pessoas com baixa renda e inscritos no programa CadÚnico, doadores de sangue, doadores de medula óssea e doadores de leite materno podem solicitar a isenção da taxa.

As provas devem ser realizadas no dia 19 de dezembro e serão divididas em objetiva e discursiva. Das 95 vagas, 5% serão destinadas às pessoas com deficiência e 20% a candidatos negros.

