Festival a céu aberto inédito chega a Goiânia com Israel e Rodolffo, Matheus e Kauan, Bel Marques e grandes atrações

Goiânia se prepara para realizar um festival de música num formato totalmente inédito com início marcado para o próximo dia 14.

Se trata Puxadinho, evento que vai começar em 14 de novembro e segue até janeiro de 2022. Ele acontecerá no espaço “Music Stage”, em frente ao shopping Passeio das Águas.

Na programação, artistas como as duplas Matheus & Kauan, Israel & Rodolfo, e os cantores Bel Marques (ex-Chiclete com Banana), Léo Santana e Gustavo Mioto já confirmaram presença.

O primeiro final de semana será liderado pelo grupo de pagode Menos é Mais e contará com artistas locais, como o conjunto 25ZEROUM e Djs Enjoy e Marcos.

“Essa é a primeira vez do Puxadinho, nosso start está sendo agora. A gente desenvolveu o projeto ao longo do ano de conforme foi flexibilizando aqui no estado”, explicou ao Portal 6 Murilo Rodrigues, organizador do festival.

O produtor revelou que todos os procedimentos sanitários serão seguidos para garantir a segurança do público contra a Covid-19. “O ambiente também vai ser aberto, com 40 mil metros quadrados para o público circular”, detalhou.

O Puxadinho terá apenas uma cobertura realizada com tendas, para proteger as pessoas em caso de chuva, “mas com total espaço para circular o ar”, confirmou Murilo.

A expectativa da organização é de que o evento receba cerca de 3,5 mil pessoas por final de semana, podendo liberar para mais público conforme as flexibilizações locais.

Murilo Rodrigues ainda confidenciou que está em estudos a possibilidade de realizar o projeto também no meio do ano, entre os meses de junho e julho.

Além das atrações musicais, haverá espaços para drinks e alta gastronomia. Serão também vendidos copos ecológicos no local, como medida para redução de lixo.

Programação completa e informações valores de ingressos estão no site www.vempropuxadinho.com.