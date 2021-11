Espetáculos chegam aos bairros de Anápolis levando cultura e artes de Cora Coralina

A poetisa Cora Coralina ganhou uma bela homenagem em Anápolis. A peça “Sobre Figos e Folhas” é parte do projeto Receita Pronta, idealizado pela companhia Matula Cênica, que celebra a vida e as obras produzidas pela famosa artista goiana.

O espetáculo teatral gratuito ganhará palco em cinco feirões da cidade, localizados nos bairros: Jaiara, Vila Formosa, Reny Cury, Bairro de Lourdes e Vila Norte. As apresentações começaram na sexta-feira (12) e vão até o dia 27 de novembro, sempre às 19h.

Ao justificar a escolha das feiras cobertas para receberem o teatro, o assistente de direção do projeto, Alê Carneiro, explicou que o feirão “é um tradicional espaço de encontros entre as pessoas e as histórias que surgem ao colocar as conversas em dia. Esses elementos se relacionam com o espetáculo”.

Além das apresentações, o projeto oferece uma oficina online e presencial, também gratuita, sobre o tema: “Objetos Cênicos: Criar, compor, expor”.

Ela será realizada às 14h do dia 03 de dezembro e acontecerá presencialmente na Associação Cultural e Artística de Anápolis (Acaa), no Bairro Boa Vista.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas através do perfil @matulacenica no Instagram.

“Somar a arte aos espaços essenciais à população é uma forma de abrir novos horizontes, seja para ampliar o que já entendem como cultura, seja para suas vidas”, afirmou a secretária municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, Andréa Lins.

Confira a seguir todas as próximas apresentações do projeto Receita Pronta, sempre às 19h:

13/11 (sábado) – Feirão da Vila Formosa – Rua 127, nº55 a 93, Vila Formosa

19/11 (sexta) – Feirão do Reny Cury – Rua Copa 23, nº 21, Qd: 14, Residencial Copacabana

20/11 (sábado) – Feirão do Bairro de Lourdes – Av. Comercial, Bairro de Lourdes

27/11 (sábado) – Feirão do Vila Norte – Av. do Estado, Recanto do Sol