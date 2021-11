Show com Matheus e Kauan e Bell Marques é opção para este final de semana em Goiânia

A segunda edição do evento “Puxadinho” chega com potência total. Duas atrações icônicas da música brasileira, Matheus e Kauan e cantor de axé Bell Marques, prometem estremecer o espaço ‘Music Stage’, localizado em frente ao Shopping Passeio das Águas, em Goiânia. E a festa está marcada para o próximo sábado (27) e começa cedo, a partir das 16h.

O formato do evento, inédito em Goiânia, conta com um espaço totalmente aberto, com pegada ecológica e social. Isso porque, como medida para redução de lixo, serão vendidos copos ecológicos.

De quebra, existe a entrada solidária. Quem puder pagar meia-entrada terá de levar 2kg de alimentos não perecíveis que serão repassadas para instituições beneficentes.

A expectativa é de que 3,5 mil pessoas passem pelo local num espaço de 40 mil metros quadrados. “O Puxadinho terá apenas uma cobertura com tendas para proteger as pessoas em caso de chuva, mas com total espaço para circular o ar”, revelou ao Portal 6 o produtor, Murilo Rodrigues.

Protocolo

O evento faz parte da Retomada Consciente e as pessoas imunizadas devem apresentar o cartão de vacinação com a 1ª e 2ª doses por meio do aplicativo ConectSUS. Já aquelas que não se vacinaram devem apresentar o teste de Covid-19 realizado em até 48h antes do início da festa.

Programação completa e informações de ingressos estão no site vempropuxadinho.com.br