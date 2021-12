Receita de Pudim de Coco com Abacaxi para fazer em casa e comer rezando

Se você ama pudim, você está no lugar certo! Mas, hoje, vamos fugir do convencional! Que tal uma Receita de Pudim de Coco com Abacaxi? Pois, prepare seu leite condensado e as frutas, e mãos na massa!

Receita de Pudim de Coco com Abacaxi:

Você vai precisar de:

250 gramas de abacaxi picado

80 gramas de coco ralado sem açúcar

6 ovos

1 lata de leite condensado

Leite integral (na mesma medida da lata de leite condensado)

2 colheres de sopa de amido de milho

½ xícara de açúcar

Modo de preparo:

Primeiramente, em uma panela coloque o açúcar e leve ao fogo médio, mexendo sempre até virar um caramelo. Logo depois, coloque 5 colheres de sopa de água e mexa sem parar até atingir o ponto certo do caramelo. Depois disso, despeje sobre a forma de pudim espalhando por igual.

Em seguida, em um liquidificador coloque o abacaxi picado, o coco ralado, o leite condensado e os ovos, bata tudo por aproximadamente 4 minutos. Agora, asse em banho maria no forno máximo, por 40 minutos. Então para finalizar, leve para a geladeira para gelar por pelo menos 5 horas, depois desenforme e sirva.

