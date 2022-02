O segredo para você afiar suas tesouras sem precisar usar um afiador

Vira e mexe apresentamos aqui diversas dicas e truques para a casa, você vem acompanhando? Por exemplo, frequência para limpar alguns eletrodomésticos, algumas receitas e até como aproveitar mais alguns itens de casa. Bom, hoje não vai ser diferente! Basicamente, iremos te ensinar, de uma vez por todas, o segredo para afiar suas tesouras sem usar um afiador, de fato. Vem com a gente!

Aprenda a afiar suas tesouras

Ok, vamos lá e sem rodeios! Para afiar, basta posicionar a tesoura na boca de um copo de vidro como se fosse cortá-lo. Assim, sem usar muita força, faça o movimento de abrir e fechar como se fosse recortar o vidro. Logo, em poucos instantes, o fio de corte estará afiadíssimo. Viu só?

Essa técnica é conhecida por ser muito fácil. Afinal, todo mundo tem um copo de vidro em casa. Mas há um problema: o método pode arranhar um pouco seu copo, então use sempre um velho ou sem uso. Além disso, vale utilizar uma garrafa de vidro, posicionando a tesoura no gargalo de uma garrafa de vidro ou no próprio corpo da garrafa ou corpo do copo.

