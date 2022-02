Saiba o que vai abrir e fechar em Anápolis no feriadão de Carnaval

O feriadão de Carnaval é esperado não só pelos que curtem uma boa festa, mas também por aqueles que adoram ficar em casa aproveitando os dias de descanso.

Porém, às vezes é necessário procurar alguns serviços. Para isso, é preciso estar atento para o que vai abrir e fechar em Anápolis durante o feriado.

Confira a lista completa do que abre e fecha em Anápolis no feriado prolongado de Carnaval:

Comércio: funcionamento normal no sábado (26). Segunda-feira (28) não será aberto, em comemoração ao dia do comércio que foi trocado pelo último sábado de outubro/2021. Não abre no dia 1º e pode voltar a funcionar somente a partir da tarde do dia 02.

Urban: dia 28 será utilizada a tabela de horários padrão de sábado e dia 1º com a tabela padrão de domingo/feriado. Todos os horários podem ser verificados no site urban.etc.br/itinerarios.

Saúde: funcionamento especial todos os dias, em escala de plantão.

Rápido: abrirá somente na quarta-feira (02).

Disk 156: abrirá somente na quarta-feira (02).

Vapt Vupt: abrirá somente na quarta-feira (02).

Bancos: De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), segunda (28) e terça-feira (1º), apenas os caixas eletrônicos funcionarão, de acordo com a política de cada instituição.

Brasil Park Shopping: funciona normalmente no final de semana. Na segunda-feira, as lojas ficarão fechadas e na terça, abrem das 14h às 20h. Na quarta-feira de cinzas, todas as lojas voltam a funcionar efetivamente. Praça de alimentação funciona normalmente todos os dias, das 11h às 22h.

Anashopping: lojas abertas das 10h às 22h no sábado (26) e das 14h às 20 no domingo (27). Segunda e terça ficarão fechadas, e serão reabertas na quarta a partir do meio-dia. Praça de alimentação funciona normalmente todos os dias, das 11h às 22h.