Novo decreto de Rogério Cruz mantém máscaras, mas flexibiliza atividades em Goiânia

O novo decreto publicado nesta terça-feira (15) pelo prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, mantém o uso de máscaras em locais fechados, mas flexibiliza atividades no município.

As regras, que devem ser cumpridas pela população e pelo comércio (como academias, bares, shoppings, restaurantes, igrejas, barbearias e cinemas) já estão valendo em toda a capital.

– Limitação de 80% de ocupação da capacidade máxima;

– Autorizada a apresentação de música ao vivo;

– Permitida a utilização de som mecânico, durante todo o período de funcionamento;

– Aprova o uso de brinquedoteca;

– Possibilita o funcionamento de boates e congêneres, com pista de dança, limitado à ocupação de no máximo 80% do espaço, respeitados os protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Anteriormente, a capital permitia no máximo 50% da ocupação e limitava as atividades acima descritas.

“Após dois anos de pandemia, o cenário epidemiológico nos permite avançar, um pouco mais, em direção à normalidade. Mas os cuidados permanecem, e contamos com a colaboração de toda a população, assim como dos segmentos que foram flexibilizados”, afirma o prefeito.