Gustavo Mendanha confirma saída da Prefeitura de Aparecida e entregará cargo ao vice às 17h

Em coletiva de imprensa realizada durante a manhã desta quinta-feira (31), na sede da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (Patriota) confirmou aos jornalistas que renunciará ainda hoje para concorrer ao Governo de Goiás.

Segundo ele, a transmissão do cargo de prefeito ao vice Vilmar Mariano (Podemos) ocorrerá a partir das 17h no Anfiteatro Municipal.

Gustavo Mendanha se filiou ao nanico Patriota, comandado pelo marqueteiro Jorcelino Braga, após não conseguir espaço nos partidos Liberal (PL), Progressistas, Republicanos e PSD.

Desde que deixou o MDB em protesto ao alinhamento da legenda com o governador Ronaldo Caiado (União Brasil), o prefeito de Aparecida passou a intensificar a agenda pelo interior do estado e conseguiu apoios de deputados estaduais e federais para concorrer ao Palácio Pedro Ludovico.

Pesquisas mostram que ele se alterna com o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) no segundo lugar nas preferências do eleitorado.

O tucano já disse em entrevistas que poderia apoiar Gustavo Mendanha, mas a filiação do prefeito ao Patriota fecha por hora essa possiblidade devido ao histórico de enfrentamento de Jorcelino Braga contra o ex-governador.