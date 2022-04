Famosos que mudaram radicalmente e que você não vai mais reconhecer

Existem diversos ‘antes e depois’ de famosos que chocam os fãs devido as drásticas mudanças físicas, seja positiva, ou seja negativa.

Sabemos que, com o passar dos anos, a perda do colágeno acontece gradativamente, tirando o aspecto viçoso da pele, e isso é um forte fator contribuinte para a surpresa com as novas realidades.

Um outro fator que modifica bastante os ídolos, os tornando quase que irreconhecíveis, é a quantidade de procedimentos estéticos, invasivos ou não, realizadas no corpo e face.

Pensando nisso, o Portal 6 separou uma lista de artistas que passaram por uma enorme transição e estão, atualmente, com uma aparência bastante diferente. Confira!

Artistas que mudaram radicalmente que você não vai mais reconhecer:

1. Julia Roberts (23 anos – 52 anos)

2. Miley Cyrus (17 anos – 27 anos)

3. Kelly Osbourne (18 anos – 35 anos)

4. Nicolas Cage (23 anos – 55 anos)

5. Rose McGowan (25 anos – 40 anos)

6. Kirstie Alley (43 anos – 68 anos)

7. Brendan Fraser (26 anos – 50 anos)

8. Britney Spears (18 anos – 38 anos)

Veja também

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!