Delegado apresenta os detalhes da prisão de Henrique Saccomori

A Polícia Civil apresenta, na tarde desta segunda-feira (04), os detalhes da prisão do empresário Henrique Saccomori, de 29 anos.

Uma coletiva de imprensa foi convocada no auditório da 3ª Delegacia Regional de Polícia (DRP), com o delegado Jorge Bezerra, que é responsável pelas investigações.

Dono da H5 Investimentos Esportivos, Henrique foi detido com a esposa, Fernanda Amatte Oliveira, de 30 anos, no final da noite de sábado (02), no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Eles estavam prestes a embarcar para Portugal.

Por enquanto, a partir dos casos já registrados na Polícia Civil, o Grupo Especial de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (Gepatri) fala em prejuízo de R$ 50 milhões às vítimas.

